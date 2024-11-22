Корнеев объяснил проблему Фёдора Чалова в ПАОКе

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о нападающем греческого ПАОКа и сборной России Фёдоре Чалове.

«Не лучший у него период именно ментально. Потому что физически он хорош. Но когда не забиваешь долго, то бывают такие моменты. Ему просто надо заковырять пару‑тройку голов, и всё посыпется своим чередом», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за греческий клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить всего один мяч и отдать две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. Ранее Фёдор выступал за московский ЦСКА.

Сколько стоят молодые футболисты: