Сергей Семак рассказал, как видоизменилась роль тренера в российском футболе

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о роли наставников в российском футболе.

«Работа меняется, добавляются моменты, связанные с комплектованием команды. Во времена Павла Фёдоровича (Садырин — тренер, выигравший первый титул чемпиона СССР для «Зенита». — Прим. «Чемпионата») главный тренер определял развитие клуба, занимался трансферами. Сейчас в основном этим занимается руководство, есть должность спортивного директора. Сейчас ты можешь говорить о своём мнении и о том, какие игроки нужны, исходя из их личных характеристик. Тот же Романцев был тренером и президентом, также Юрий Семин и Курбан Бердыев. Это те тренеры, которые занимались и тренировочным процессом, и комплектованием команды. В современных условиях это видоизменяется. Работать в этом отношении немного сложнее для тренеров сейчас.

Также есть тенденции футбола, меняется тактика, подготовка, но самый главный элемент — выстроить правильные взаимоотношения внутри тренерского штаба и команды. Думаю, тут ничего не меняется, как был тренер психологом, так и остается. По крайней мере у нас. В Европе уже есть должность штатного психолога в клубах. У нас пока главный тренер должен решать все шероховатости, которые возникают в мужском большом коллективе», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Отметим, титул «Зенита» при Садырине во времена СССР остался единственным. Клуб является 10-кратным чемпионом России. «Зенит» выиграл чемпионат страны в шести последних сезонах подряд.

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