Аршавин назвал главную звезду «Зенита» в чемпионский сезон 40-летней давности

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о главной звезде чемпионского сезона-1984 для санкт-петербургской команды.

«У меня не было ориентиров ни в жизни, ни на поле. Но понятно, что главной звездой того «Зенита» был Юрий Желудков. Многие ребята мечтали забивать со штрафных. Он был знаменит именно исполнением стандартных положений. Нам даже довелось сыграть в одной команде на первенстве Васильевского района. Тогда я ещё был на пересменке из дубля в основу. И с Аркадием Афанасьевым тоже играл в одной команде», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 21 ноября, «Зенит» отмечал 40-летие со дня завоевания первого чемпионского титула в истории клуба.

Материалы по теме Сергей Семак рассказал, как видоизменилась роль тренера в российском футболе

Фанаты «Спартака» скандируют «Зенит» — позор российского футбола: