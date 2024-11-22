Аршавин сравнил исторические моменты чемпионства «Зенита» в 1984 и 2007 годах

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о чемпионских санкт-петербургских командах в 1984 году и 2007-м. Напомним, в 1984 году «Зенит» впервые в истории выиграл чемпионат СССР по футболу, в 2007-м — чемпионат России.

«Общее то, что команда стала в первый раз чемпионом страны. Потом город 23 года ждал, молился и плакал чаще, наверное, даже до конца не верил, что «Зенит» опять может быть чемпионом страны. Может быть, не схожи тем, если говорить о том, что в нашей команде были легионеры. В 1980‑х их не было. Те же Бирюков, Давыдов — один из Орехово‑Зуево, а другой из Тулы. Их никак не ассоциируют с этими городами, они всё равно стали петербуржцами и ленинградцами», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21 ноября «Зенит» отметил 40-летие с момента завоевания первого чемпионского титула в своей истории.

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