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Обладатель «Золотого мяча» Родри ответил на вопрос о возможном звонке ему из «Реала»

Обладатель «Золотого мяча» Родри ответил на вопрос о возможном звонке ему из «Реала»
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Полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча» в 2024 году Родри рассказал о том, что как бы отреагировал на звонок о переговорах от мадридского «Реала».

«Если мне позвонит «Реал»? Очевидно, когда «Реал» — лучший и самый успешный клуб в истории — звонит тебе, это честь. Всегда нужно быть внимательным», — приводит слова Родри испанское издание El Larguero.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб заинтересован в подписании Родри летом 2025 года.

Напомним, Родри стал первым испанским обладателем награды «Золотой мяч» с 1960 года. В этом сезоне Родри провёл три игры, а затем получил травму крестообразной связки колена.

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