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Goal представил рейтинг главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Goal представил рейтинг главных фаворитов чемпионата мира — 2026
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Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal.com составил рейтинг из 16 сборных, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы выиграть чемпионат мира в 2026 году. Лидирует в данном топе испанская национальная команда. Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом.

  1. Испания.
  2. Аргентина.
  3. Германия.
  4. Англия.
  5. Франция.
  6. Португалия.
  7. Италия.
  8. Нидерланды.
  9. Колумбия.
  10. Бразилия.

С 11 по 16 места расположились сборные Марокко, Хорватии, Канады, Бельгии, США и Мексики.

Напомним, победителем чемпионата мира в 2022 году стала сборная Аргентины, она же выиграла Кубок Америки — 2024. Испания стала чемпионом Европы 2024 года, который проходил в Германии.

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