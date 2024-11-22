Goal представил рейтинг главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal.com составил рейтинг из 16 сборных, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы выиграть чемпионат мира в 2026 году. Лидирует в данном топе испанская национальная команда. Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом.
- Испания.
- Аргентина.
- Германия.
- Англия.
- Франция.
- Португалия.
- Италия.
- Нидерланды.
- Колумбия.
- Бразилия.
С 11 по 16 места расположились сборные Марокко, Хорватии, Канады, Бельгии, США и Мексики.
Напомним, победителем чемпионата мира в 2022 году стала сборная Аргентины, она же выиграла Кубок Америки — 2024. Испания стала чемпионом Европы 2024 года, который проходил в Германии.
Рекорды чемпионатов Европы по футболу: