Goal представил рейтинг главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal.com составил рейтинг из 16 сборных, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы выиграть чемпионат мира в 2026 году. Лидирует в данном топе испанская национальная команда. Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом.

Испания. Аргентина. Германия. Англия. Франция. Португалия. Италия. Нидерланды. Колумбия. Бразилия.

С 11 по 16 места расположились сборные Марокко, Хорватии, Канады, Бельгии, США и Мексики.

Напомним, победителем чемпионата мира в 2022 году стала сборная Аргентины, она же выиграла Кубок Америки — 2024. Испания стала чемпионом Европы 2024 года, который проходил в Германии.

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