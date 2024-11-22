В «Манчестер Сити» отреагировали на продление контракта с Гвардиолой

Председатель правления «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак прокомментировал продление контракта с испанским наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Как и каждый болельщик «Манчестер Сити», я рад, что путь Гвардиолы в клубе продолжится, а его преданность, страсть и новаторское мышление и дальше будут формировать футбольный ландшафт. Его жажда совершенствования и достижения успеха остаётся неутолимой, и прямую выгоду от этого получат наши игроки и тренерский штаб, культура нашего клуба и футбол Англии в целом.

Продление контракта позволит Хосепу отработать в «Манчестер Сити» больше 10 лет и даст возможность и дальше переписывать тренерские рекорды», — приводит слова аль Мубарака пресс-служба клуба.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов. После 11 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 23 очка и на текущий момент занимает второе место.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: