Стали известны условия нового контракта Ламина Ямаля с «Барселоной»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет новый контракт с каталонским клубом.

Как сообщает Barca Universal, соглашение Ямаля с «блауграной» будет продлено на шесть лет, когда футболисту исполнится 18. Стороны уже достигли компромисса по условиям сделки. Сумма отступных — € 1 млрд.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере: