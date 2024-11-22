Расписание матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу

Сегодня, 22 ноября, стартует 14-й тур чемпионата Испании (Ла Лига) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.
Пятница, 22 ноября:
23:00 мск. «Хетафе» — «Вальядолид».
Суббота, 23 ноября:
16:00 мск. «Валенсия» — «Бетис»;
18:15 мск. «Атлетико» Мадрид — «Алавес»;
20:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Мальорка»;
20:30 мск. «Жирона» — «Эспаньол»;
23:00 мск. «Сельта» — «Барселона».
Воскресенье, 24 ноября:
16:00 мск. «Осасуна» — «Вильярреал»;
18:15 мск. «Севилья» — «Райо Вальекано»;
20:30 мск. «Леганес» — «Реал» Мадрид;
23:00 мск. «Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад».
После 13 туров лидирует в чемпионате Испании «Барселона», набравшая 33 очка. Второе место занимает мадридский «Реал» (27 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (26 очков).