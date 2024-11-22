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Расписание матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу

Расписание матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу
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Сегодня, 22 ноября, стартует 14-й тур чемпионата Испании (Ла Лига) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.

Пятница, 22 ноября:

23:00 мск. «Хетафе» — «Вальядолид».

Суббота, 23 ноября:

16:00 мск. «Валенсия» — «Бетис»;

18:15 мск. «Атлетико» Мадрид — «Алавес»;

20:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Мальорка»;

20:30 мск. «Жирона» — «Эспаньол»;

23:00 мск. «Сельта» — «Барселона».

Воскресенье, 24 ноября:

16:00 мск. «Осасуна» — «Вильярреал»;

18:15 мск. «Севилья» — «Райо Вальекано»;

20:30 мск. «Леганес» — «Реал» Мадрид;

23:00 мск. «Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад».

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

После 13 туров лидирует в чемпионате Испании «Барселона», набравшая 33 очка. Второе место занимает мадридский «Реал» (27 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (26 очков).

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