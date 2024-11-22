Чемпионат России по футболу: расписание матчей 16-го тура РПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 22 ноября, матчем «Рубин» — «Акрон» стартует 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура:

22 ноября, пятница:

19:00 мск. «Рубин» — «Акрон».

23 ноября, суббота:

12:00 мск. «Оренбург» — «Зенит»;

14:15 мск. ЦСКА — «Ростов»;

16:30 мск. «Химки» — «Краснодар»;

18:00 мск. «Спартак» — «Локомотив».

24 ноября, воскресенье:

14:00 мск. «Крылья Советов» — «Ахмат»;

16:30 мск. «Факел» — «Динамо» Москва;

19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 37 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).