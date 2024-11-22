Расписание матчей 12-го тура чемпионата Франции по футболу

Сегодня, 22 ноября, стартует 12-й тур чемпионата Франции (Лига 1) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.

Пятница, 22 ноября:

21:00 мск. «Монако» — «Брест»;

23:00 мск. «ПСЖ» — «Тулуза».

Суббота, 23 ноября:

19:00 мск. «Ланс» — «Марсель»;

21:00 мск. «Сент-Этьен» — «Монпелье»;

23:00 мск. «Реймс» — «Лион».

Воскресенье, 24 ноября:

17:00 мск. «Лилль» — «Ренн»;

19:00 мск. «Осер» — «Анже»;

19:00 мск. «Нант» — «Гавр»;

22:45 мск. «Ницца» — «Страсбург».

После 11 туров в чемпионате Франции лидирует «ПСЖ», который набрал 29 очков. Второе место занимает «Монако» Александра Головина (23 очка). Тройку лидеров замыкает «Марсель» (20 очков).