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Расписание матчей 20-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 20-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 22 ноября, стартует 20-й тур Мелбет Первой лиги (ФНЛ). Всего в его рамках запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием тура.

22 ноября, пятница:

17:00 мск. «Сочи» — «Уфа».

23 ноября, суббота:

10:00 мск. «Енисей» — «Шинник»;
15:00 мск. «Алания» — «Урал»;
16:00 мск. «Арсенал» — «Тюмень»;
19:00 мск. «Балтика» — «Родина».

24 ноября, воскресенье:

13:00 мск. «Сокол» — «Торпедо»;
14:00 мск. «Черноморец» — КАМАЗ;
15:00 мск. «Чайка» — «СКА-Хабаровск»;
15:00 мск. «Ротор» — «Нефтехимик».

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика», набравшая 39 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 37 очков. Третье место с 33 очками занимает екатеринбургский «Урал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Алания» (18) и «Сокол» (19).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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