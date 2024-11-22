Игнатьев: есть сомнения, что «Локо» победит «Спартак», красно-белые способны на многое

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Матч состоится в субботу, 23 ноября.

«Есть ли сомнения в победе «Локо»? Есть. Потому что «Спартак» способен на многое. Понятно, что не всегда всё получается, но у красно-белых были матчи, которые можно назвать эталоном. Правда, таких не много. Но в противостоянии с железнодорожниками мотивация может захлестнуть хозяев, и они выдадут отличную игру. Но при этом «Локомотив» более стабилен, у него меньше агрессивных моментов и хаоса в игре, а значит, меньше и потерь мяча. Плюс подопечные Галактионова здорово играют в атаке. Но есть и минусы — команда не всегда достойно и правильно играет в обороне. И часто это приводит к серьёзным ошибкам», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. «Локомотив» занимает третье место, в активе у железнодорожников 34 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко.

Отметим, что в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» победу одержали железнодорожники (3:1).