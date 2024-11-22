Константин Тюкавин: в 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин подвёл итоги года для российской национальной команды, а также рассказал, что в 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией.

«В этом году запомнился матч с Сербией, хороший был. Ещё гол мой дебютный за сборную в игре с белорусами. Я так понял, мы весь год на ноль провели, так что всё хорошо. В 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Национальная команда России выиграла все товарищеские матчи в 2024 году с общим счётом 26:0.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.