Лучший бомбардир «Пари НН»: не было сомнений, ехать ли в Россию. Знал: всё будет хорошо

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи рассказал, были ли у него сомнения перед переездом в Российскую Премьер-Лигу. Футболист заявил, что знал что-то о стране и общался по поводу жизни в ней с игроком «Динамо» Хорхе Карраскалем. Босельи рассказал, что был уверен: в России всё будет хорошо.

«Нет, я знал что-то о России. Плюс Хорхе Карраскаль тогда уже играл тут. Я спрашивал его о стране, о жизни здесь. Плюс мой отец был в России много раз. Я не слишком много слышал о стране, но знал, что всё будет хорошо», — сказал Босельи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.