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Валерий Карпин ответил, обижается ли он на Артёма Дзюбу

Валерий Карпин ответил, обижается ли он на Артёма Дзюбу
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, держит ли обиду на нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу. Сам Дзюба ранее заявил, что не обижается на Карпина, с которым у него был конфликт в московском «Спартаке».

«Если бы у меня были обиды, я бы с ним не разговаривал и не включал бы его в расширенный состав сборной. На кого или на что мне обижаться? Я могу обижаться на какого-то тренера, на президента клуба. Но точно не на игрока», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

36-летний Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. В ноябре сборная России провела два товарищеских матча, сначала разгромив Бруней (11:0), а потом обыграв Сирию (4:0).

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