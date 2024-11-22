Родри: постараюсь восстановиться в марте или апреле, хочу доиграть сезон

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри назвал предположительные сроки своего восстановится от травмы. Напомним, футболист получил разрыв крестообразной связки колена.

«Я постараюсь сделать это в марте или апреле, хочу доиграть сезон. С учётом Лиги наций и нового клубного чемпионата мира, думаю, у меня всё получится», — приводит слова Родри Cadena Ser.

28 октября Родри получил «Золотой мяч» как лучший игрок прошедшего сезона, уступив всего один матч за клуб и за сборную. Испанец стал первым футболистом из английской Премьер-лиги, который получил эту престижную награду, с 2008 года, когда «Золотой мяч» достался Криштиану Роналду, выступавшему на тот момент за «Манчестер Юнайтед».