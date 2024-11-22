Экс-директор «Спартака» раскрыл, почему ему приказывали уволить Тедеско

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл некоторые подробности работы в московском клубе. Он рассказал, что сразу после прихода в клуб ему поступил приказ уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера, потому что это был кандидат Томаса Цорна. Однако Газизов этого делать не хотел, так как видел в немецком специалисте потенциал. В итоге стороны проработали вместе больше половины сезона, после чего Тедеско сам подал в отставку по семейным обстоятельствам.

«Тедеско привёл Томас Цорн. И когда я пришёл, мне начали говорить, что надо его убрать. Я же хотел оставить. Говорю: «Давайте посмотрим». Видно же, что он грамотный специалист.

Называть имена будет некорректно. Факт в том, что мне прямо сказали: Доменико надо убрать, так как это человек Томаса. А я подумал: какая разница? Я вообще не понял эту ситуацию. Зачем мне это? Мы с ним идём на первом месте. Для чего мне отправлять его в отставку?» — приводит слова Газизова «Матч ТВ».