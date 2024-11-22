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Греческий журналист объяснил, почему Фёдор Чалов не забивает за ПАОК

Греческий журналист объяснил, почему Фёдор Чалов не забивает за ПАОК
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Журналист греческого издания Metrosport Костас Петротос объяснил, почему российский нападающий Фёдор Чалов не забивает за ПАОК.

«От Чалова были огромные ожидания. Потому что у него очень громкое имя в российском футболе. Однако с первых дней он чувствовал давление — как в России, так и в Греции. И очень хотел сразу забить несколько голов. Но футбол в Греции отличается от российского. У него не получился старт мечты, Фёдор не реализовал несколько хороших возможностей и, полагаю, потерял уверенность. Плюс не надо забывать, что у ПАОКа четыре нападающих. И довольно высокая конкуренция.

Визуально кажется, что он действительно стал испытывать небольшой стресс. У него слишком много целей в голове. Если бы он забил уже несколько голов, то менталитет и психология уже были бы другими. Плюс ему не хватает удачи. Не хватает простых моментов, когда у нападающего включается инстинкт. Надеюсь, после того как придут голы, негативная энергия трансформируется в положительную. И мы увидим другого Чалова», — сказал Петротос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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