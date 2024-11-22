Расписание матчей Первой лиги 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, в 20-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоится один матч. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Первая лига. Расписание на 22 ноября:

17:00 мск. «Сочи» — «Уфа».

В субботу, 23 ноября, в Первой лиге состоятся ещё четыре встречи, а весь тур продлится до воскресенья, 24 ноября.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика», набравшая 39 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 37 очков. Третье место с 33 очками занимает екатеринбургский «Урал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Алания» (18) и «Сокол» (19).