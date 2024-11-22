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Греческий журналист рассказал, как тренер ПАОКа Луческу относится к Чалову

Греческий журналист рассказал, как тренер ПАОКа Луческу относится к Чалову
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Журналист греческого издания Metrosport Костас Петротос рассказал, как главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу относится к российскому нападающему клуба Фёдору Чалову.

«Луческу заявил, что поддерживает Чалова. И связал низкую результативность с адаптацией. Посыл тренера — игроку нужно дать больше времени. Потому что, например, Тиссудали до переезда в ПАОК играл в Бельгии. Эта лига больше похожа на греческую и, на мой взгляд, сейчас довольно сильная. Но, если говорить в целом, не только Чалов в такой ситуации. Из всех игроков, пришедших летом, только Камара и Тиссудали хоть как-то оправдывают вложенные деньги. С остальными — дела не очень. И это большой диссонанс по сравнению с прошлогодним трансферным окном», — сказал Петротос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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