Лучший бомбардир «Пари НН» высказался о возможном матче сборных России и Уругвая

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Уругвая. Он считает, что команды могли бы показать отличную игру.

«Думаю, будет отличный матч. Обе команды обладают хорошими футболистами», — сказал Хуан Босельи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Причина — обострившаяся политическая обстановка в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих других видах спорта.