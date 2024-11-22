Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучший бомбардир «Пари НН» высказался о возможном матче сборных России и Уругвая

Лучший бомбардир «Пари НН» высказался о возможном матче сборных России и Уругвая
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Уругвая. Он считает, что команды могли бы показать отличную игру.

«Думаю, будет отличный матч. Обе команды обладают хорошими футболистами», — сказал Хуан Босельи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Причина — обострившаяся политическая обстановка в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих других видах спорта.

Материалы по теме
Эксклюзив
Лучший бомбардир «Пари НН»: не было сомнений, ехать ли в Россию. Знал: всё будет хорошо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android