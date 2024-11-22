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Расписание матчей РПЛ 22 ноября

Расписание матчей РПЛ 22 ноября
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Сегодня, 22 ноября, в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

22 ноября, пятница:

19:00 мск. «Рубин» — «Акрон».

В субботу, 23 ноября, в РПЛ состоятся ещё четыре встречи, а весь тур продлится до воскресенья, 24 ноября.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 37 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

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