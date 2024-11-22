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«Ты вернёшься сильнее, Ови, верим в тебя». «Динамо» — о травме Александра Овечкина

«Ты вернёшься сильнее, Ови, верим в тебя». «Динамо» — о травме Александра Овечкина
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Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала травму российского капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«К сожалению, Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома малоберцовой кости. Легендарный хоккеист и воспитанник хоккейного «Динамо» пропустит остаток 2024-го. Саша ударно начал сезон НХЛ и лидировал в гонке бомбардиров. Ты вернёшься сильнее, Ови! Верим в тебя», — сказано в сообщении «Динамо», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Напомним, Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата с «Ютой». Позже форварду диагностировали перелом левой малоберцовой кости, из-за которого он пропустит от четырёх до шести недель. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 18 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».

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