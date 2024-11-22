Лучший бомбардир «Пари НН» Босельи рассказал, как меняется команда при Гончаренко



Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи рассказал, как меняется команда под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил нижегородцев после увольнения Саши Илича с этой должности.

«Мы очень хорошо понимаем идею тренера. Понемногу усваиваем, что он хочет видеть от нас, на теориях, в тренировочном процессе. Думаю, совсем скоро мы начнём понимать его стратегию на все сто процентов.

Он хочет увидеть более атакующую команду, которая прессингует выше и теряет меньше очков», — сказал Хуан Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.