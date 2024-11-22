Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучший бомбардир «Пари НН» Босельи рассказал, как меняется команда при Гончаренко

Лучший бомбардир «Пари НН» Босельи рассказал, как меняется команда при Гончаренко
Комментарии


Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи рассказал, как меняется команда под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил нижегородцев после увольнения Саши Илича с этой должности.

«Мы очень хорошо понимаем идею тренера. Понемногу усваиваем, что он хочет видеть от нас, на теориях, в тренировочном процессе. Думаю, совсем скоро мы начнём понимать его стратегию на все сто процентов.

Он хочет увидеть более атакующую команду, которая прессингует выше и теряет меньше очков», — сказал Хуан Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Говорите правду, а не рассказывайте сказки!» Почему защитника Тихого убрали из «Пари НН»
Эксклюзив
«Говорите правду, а не рассказывайте сказки!» Почему защитника Тихого убрали из «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android