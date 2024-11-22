Греческий журналист оценил вероятность ухода Фёдора Чалова из ПАОКа зимой

Журналист греческого издания Metrosport Костас Петротос оценил вероятность ухода российского форварда Фёдора Чалова из ПАОКа в зимнее трансферное окно.

«Отношение руководства к Чалову очень тёплое. Иван Саввиди ведёт бизнес в России и, конечно, хорошо знает возможности Фёдора. Думаю, что руководство больше всех остальных заинтересовано в том, чтобы Чалов как можно быстрее заиграл. Я не знаю планов клуба на зимнее трансферное окно, но вряд ли можно говорить об уходе Фёдора куда-либо. Он останется. У ПАОКа сейчас четыре нападающих, так что не думаю, что возможен трансфер ещё кого-либо. Только в случае продажи кого-то из нынешних. Но не думаю, что эти процессы затронут Чалова», — сказал Петротос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.