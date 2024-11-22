Дмитрий Булыкин: «Локомотив» симпатичнее «Спартака» своей молодостью и задором

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Матч состоится в субботу, 23 ноября.

«Буду болеть за «Локомотив» в матче со «Спартаком». Во-первых, мне нравится, как они играют. Во-вторых, российская молодёжь хорошо себя проявляет, а в составе всего несколько иностранцев. В «Спартаке» обратная ситуация. «Локомотив» симпатичнее «Спартака» своей молодостью и задором. Буду болеть за «Локо», но фаворита в этой встрече не вижу. Всё будет зависеть от конкретных действий.

Что касается проблем «Спартака» в обороне, это тоже влияет. Иногда запасные ждут своего шанса и выдают суперматчи, когда им выпадает возможность. Ведь им нужно закрепиться в составе. Уровень футболистов «Спартака» хороший, поэтому могут выдать достойную игру. Но, надеюсь, «Локомотив» сможет показать атакующую игру, забить и хорошо выступить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.