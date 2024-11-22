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Александр Дюков: сборной России по силам выйти из группы на чемпионате Европы

Александр Дюков: сборной России по силам выйти из группы на чемпионате Европы
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков полагает, что сборная России без проблем вышла бы из группы на чемпионате Европы.

— Как наша сборная выступила бы на чемпионате Европы?
— Вижу, что у этой команды высокий потенциал. У нас есть ещё игроки, которых Валерий Георгиевич может вызвать, — Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев. Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет, — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между сборными России и Сирии. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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