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«Вернусь победителем вопреки всему». Капитан «Челси» Джеймс сделал заявление после травмы

«Вернусь победителем вопреки всему». Капитан «Челси» Джеймс сделал заявление после травмы
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Правый защитник и капитан «Челси» Рис Джеймс выступил с заявлением после очередной травмы. Напомним, с августа по октябрь игрок восстанавливался после травмы подколенного сухожилия. В нынешнем сезоне защитник провёл на поле 241 минуту.

«Привет всем, я надеюсь и желаю, чтобы у вас всё было хорошо. Это послание адресовано людям, которые понимают и уважают то, через что я прохожу… Я очень ценю вас, ваша поддержка и добрые сообщения идут дальше, чем вы можете себе представить.

Что касается меня… У меня всё в порядке, бывало лучше, но бывало и хуже. Ещё один вызов впереди принят. В конце концов я выйду победителем. Вопреки всему», — написал защитник на своей странице в соцсетях.

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