Хуан Босельи: у «Пари НН» могло бы быть больше очков, чем сейчас

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи высказался о турнирном положении своей команды. Нижегородцы занимают 10-е место в таблице РПЛ, набрав 15 очков за 15 матчей.

«Наше место в чемпионате говорит, что у «Пари НН» могло бы быть больше очков, чем есть на сегодняшний день. Были матчи, в которых мы упускали победу на последних минутах. Например, с «Краснодаром», с «Крыльями». Мы стараемся делать работу над ошибками и улучшать результаты. Несмотря ни на что, мы растём как команда. Постараемся набрать в следующих играх как можно больше очков», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.