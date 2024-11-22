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Хуан Босельи: у «Пари НН» могло бы быть больше очков, чем сейчас

Хуан Босельи: у «Пари НН» могло бы быть больше очков, чем сейчас
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи высказался о турнирном положении своей команды. Нижегородцы занимают 10-е место в таблице РПЛ, набрав 15 очков за 15 матчей.

«Наше место в чемпионате говорит, что у «Пари НН» могло бы быть больше очков, чем есть на сегодняшний день. Были матчи, в которых мы упускали победу на последних минутах. Например, с «Краснодаром», с «Крыльями». Мы стараемся делать работу над ошибками и улучшать результаты. Несмотря ни на что, мы растём как команда. Постараемся набрать в следующих играх как можно больше очков», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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