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«Реал» может вернуть Каземиро в зимнее трансферное окно — Trivela

«Реал» может вернуть Каземиро в зимнее трансферное окно — Trivela
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Мадридский «Реал» рассматривает возможность возвращения бразильского полузащитника Каземиро, выступающего в составе «Манчестер Юнайтед», в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Trivela.

По информации источника, Каземиро рассматривается как игрок, который может помочь в развитии молодых полузащитников клуба. Кроме того, он также может помочь решить проблемы в полузащите и оборонительной системе, вызванные недавними травмами футболистов.

В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 16 матчах «Юнайтед» во всех турнирах, в которых бразилец отметился тремя забитыми мячами. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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