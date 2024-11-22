Эдуард Мор: в матче с «Локомотивом» за «Спартак» тревожно
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Локомотивом». Игра состоится в эту субботу, 23 ноября.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Если бы у «Спартака» все защитники были готовы к матчу с «Локомотивом», я бы отдал предпочтение красно-белым, ведь они играют дома. Но шансы равны. В обороне «Спартака» будет играть пара Дуарте-Абена. Если учесть атакующий потенциал «Локомотива», за красно-белых тревожно. И «Спартак» уже фаворитом не является. Я жду голевой матч. Честно говоря, не вижу здесь фаворита», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 22 ноября 2024
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:18
-
12:08
-
11:52
-
11:50
-
11:41
-
11:31
-
11:30
-
11:30
-
11:22
-
11:01
-
10:58
-
10:47
-
10:41
-
10:40
-
10:30
-
10:27
-
10:26
-
10:24
-
10:20
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
08:25
-
06:22
-
06:16