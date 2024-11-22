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Эдуард Мор: в матче с «Локомотивом» за «Спартак» тревожно

Эдуард Мор: в матче с «Локомотивом» за «Спартак» тревожно
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Локомотивом». Игра состоится в эту субботу, 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы у «Спартака» все защитники были готовы к матчу с «Локомотивом», я бы отдал предпочтение красно-белым, ведь они играют дома. Но шансы равны. В обороне «Спартака» будет играть пара Дуарте-Абена. Если учесть атакующий потенциал «Локомотива», за красно-белых тревожно. И «Спартак» уже фаворитом не является. Я жду голевой матч. Честно говоря, не вижу здесь фаворита», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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