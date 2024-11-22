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Представители РФС не посетят жеребьёвку отбора к чемпионату мира 2026 года

Представители РФС не посетят жеребьёвку отбора к чемпионату мира 2026 года
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что представители Российского футбольного союза не посетят жеребьёвку европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Жеребьёвка состоится 13 декабря в Цюрихе. Ранее сообщалось, что сборная России к ней допущена не будет.

«Если мы не принимаем участие в отборе, то не посетим жеребьёвку отбора к чемпионату мира», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. Так, в ноябре россияне обыграли Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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