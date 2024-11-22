Босельи объяснил, почему «Пари НН» часто пропускает на последних минутах

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи объяснил, почему его команда часто пропускает голы на последних минутах. Он заявил, что в этом виновата вся команда — игроки теряют концентрацию и садятся в оборону.

«Не думаю, что это вина определённой группы игроков — это ответственность всех нас. Теряет очки не конкретный игрок или линия, а все мы. Надо просто исправлять ошибки, атаковать на последних минутах больше, не выключать внимание», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Пари Нижний Новгород» идёт на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 15 матчах.