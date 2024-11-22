Канчельскис: если у Батракова будет предложение из Европы, то надо сразу бежать в самолёт

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном переходе 19-летнего полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова в европейский клуб.

«Если будет хорошее продолжение из Италии, Франции, Англии или Германии, то ему надо сразу бежать, садиться на самолёт и лететь туда. Но я думаю, что сейчас особых предложений может и не быть. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, на мой взгляд, мало кто сильно следит за нашими футболистами. Всё-таки раньше внимания было побольше.

Если он сыграл полсезона хорошо, то люди захотят посмотреть его до конца сезона, сможет ли он выдержать такой темп и продолжать так же выступать. По двум-трём играм никто не купит футболиста. За игроком долгое время следят, если его хотят приобрести, потому что всё-таки это деньги немалые и ошибиться никто не хочет», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.