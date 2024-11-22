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Борис Игнатьев: отсутствие Бабича не делает игру «Спартака» в обороне безнадёжной

Борис Игнатьев: отсутствие Бабича не делает игру «Спартака» в обороне безнадёжной
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Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мыслями о возможном отсутствии из-за травмы защитника «Спартака» Срджана Бабича в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с московским «Локомотивом». Матч состоится в субботу, 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
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П2

«Осложнит ли «Спартаку» набор очков травма Бабича? Осложнит, конечно. Это опытный и квалифицированный футболист. Но не думаю, что его отсутствие делает игру «Спартака» в обороне безнадёжной.

Надёжная ли связка Абена — Дуарте? Трудно сказать, потому что эти защитники мало играли вместе. Не знаю, насколько они совместимы и надёжны. У меня больше симпатий вызывает Бабич», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. «Локомотив» занимает третье место, в активе у железнодорожников 34 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко.

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