Борис Игнатьев: отсутствие Бабича не делает игру «Спартака» в обороне безнадёжной

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мыслями о возможном отсутствии из-за травмы защитника «Спартака» Срджана Бабича в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с московским «Локомотивом». Матч состоится в субботу, 23 ноября.

«Осложнит ли «Спартаку» набор очков травма Бабича? Осложнит, конечно. Это опытный и квалифицированный футболист. Но не думаю, что его отсутствие делает игру «Спартака» в обороне безнадёжной.

Надёжная ли связка Абена — Дуарте? Трудно сказать, потому что эти защитники мало играли вместе. Не знаю, насколько они совместимы и надёжны. У меня больше симпатий вызывает Бабич», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. «Локомотив» занимает третье место, в активе у железнодорожников 34 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко.