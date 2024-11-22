Лучший бомбардир «Пари НН» Босельи считает Сашу Илича хорошим тренером

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи высказался о бывшем тренере нижегородцев Саше Иличе. Он считает этого специалиста хорошим тренером.

«Хотел бы сказал, что Илич — хороший тренер. У команды было много позитивных моментов с Сашей. Но футбол таков, что результаты важны, команда должна выигрывать, набирать очки», — сказал Босельи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Илич был уволен из «Пари НН» после провального старта сезона-2024/2025. Вместе него на пост главного тренера нижегородской команды назначили белорусского специалиста Виктора Гончаренко.