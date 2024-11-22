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Клубы РПЛ разработают совместную стратегию по улучшению чемпионата России

Клубы РПЛ разработают совместную стратегию по улучшению чемпионата России
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Клубы Российской Премьер-Лиги провели стратегическую сессию, в ходе которой обсудили дальнейшие действия по улучшению чемпионата. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

По информации «РБК-Спорт», на этой неделе РПЛ провела стратегическую сессию с представителями всех 16 клубов с целью услышать от них пожелания и предложения по улучшению национального чемпионата. Клубы, в частности, обсуждали увеличение зрительской аудитории. Одно из предложений — улучшение качества вещания РПЛ и продукта в целом. Подчёркивается, что основы развития РПЛ никак не должны ориентироваться на то, находится ли российской спорт в изоляции, или нет.

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» и «Ахмат». Российская Премьер-Лига возобновится матчем 16-го тура между казанским «Рубином» и тольяттинским «Акроном». Игра состоится сегодня, 22 ноября, и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали внутреннее первенство шесть раз подряд за последние шесть лет.

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