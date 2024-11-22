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Лучший бомбардир «Пари НН» Босельи высказался о шансах клуба в этом сезоне РПЛ

Лучший бомбардир «Пари НН» Босельи высказался о шансах клуба в этом сезоне РПЛ
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи высказался о турнирных амбициях своей команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Сейчас нижегородцы идут на пятом месте.

«Как всегда, хотим выкладываться по максимуму в каждом матче, набирать очки, чтобы занимать хорошее место в таблице. Мы хотим улучшить свои результаты. В том сезоне нам пришлось тяжело — мы попали в плей-офф. В этом чемпионате сделаем всё, чтобы чувствовать себя спокойнее и подняться выше, чтобы не переживать. Наше положение в большей степени зависит от нас, чем от других команд», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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