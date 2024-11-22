Президент «Баварии»: Гвардиола сказал нам брать Компани вслепую

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес высказал мнение касаемо главного тренера команды Венсана Компани.

«Это разница как день и ночь по сравнению с тем, что было раньше. Он коммуникабельный и заботится о своих игроках. Но мы не знали этого раньше. Вот почему мы позвонили Пепу Гвардиоле и попросили у него совета. Он просто сказал нам, что мы можем брать его вслепую, он может это сделать. На самом деле мало что стоит на пути успешных лет в ФК «Бавария», — приводит слова Хёнеса Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Компани стал главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. Контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года.