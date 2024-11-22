Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Баварии»: Гвардиола сказал нам брать Компани вслепую

Президент «Баварии»: Гвардиола сказал нам брать Компани вслепую
Комментарии

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес высказал мнение касаемо главного тренера команды Венсана Компани.

«Это разница как день и ночь по сравнению с тем, что было раньше. Он коммуникабельный и заботится о своих игроках. Но мы не знали этого раньше. Вот почему мы позвонили Пепу Гвардиоле и попросили у него совета. Он просто сказал нам, что мы можем брать его вслепую, он может это сделать. На самом деле мало что стоит на пути успешных лет в ФК «Бавария», — приводит слова Хёнеса Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Компани стал главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. Контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Бавария» — «Аугсбург». Кейн жаждет забивать
«Бавария» — «Аугсбург». Кейн жаждет забивать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android