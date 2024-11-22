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Дмитрий Чистяков поделился воспоминаниями о первом российском чемпионстве «Зенита»

Дмитрий Чистяков поделился воспоминаниями о первом российском чемпионстве «Зенита»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился воспоминаниями о первом российском чемпионстве сине-бело-голубых в сезоне-2007.

«Чемпионство 84 года я, к сожалению, не застал — меня ещё не было на свете. А победу в чемпионате 2007-го хорошо помню. Я следил за «Зенитом» по ходу всего сезона, болел за него и, конечно, смотрел тот золотой матч. Особенно запомнил момент Домингеса, который головой выбил мяч из-под перекладины. Пожалуй, это чемпионство — одно из самых счастливых событий в моей болельщицкой жизни», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Санкт-петербургский «Зенит» является 10-кратным чемпионом России по футболу. Также сине-бело-голубые один раз выигрывали чемпионат СССР.

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