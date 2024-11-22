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«Человеческие возможности ограничены». В «Баварии» высказались о плотном графике игроков

«Человеческие возможности ограничены». В «Баварии» высказались о плотном графике игроков
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес раскритиковал плотный график футболистов.

«Наш вид спорта не будет процветать ещё долго. Человеческие возможности ограничены. И если так будет продолжаться, игроки в конечном итоге просто не смогут справляться. Давление должно исходить от нас, клубов и игроков. Вот почему я понимаю, что основные футболисты начинают игнорировать вызовы в сборную из-за страха получить травму», — приводит слова Хёнеса Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее стало известно, что большинство футболистов не довольны таким изменениям. В сентябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за плотного графика.

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