«Человеческие возможности ограничены». В «Баварии» высказались о плотном графике игроков

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес раскритиковал плотный график футболистов.

«Наш вид спорта не будет процветать ещё долго. Человеческие возможности ограничены. И если так будет продолжаться, игроки в конечном итоге просто не смогут справляться. Давление должно исходить от нас, клубов и игроков. Вот почему я понимаю, что основные футболисты начинают игнорировать вызовы в сборную из-за страха получить травму», — приводит слова Хёнеса Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее стало известно, что большинство футболистов не довольны таким изменениям. В сентябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за плотного графика.