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Уругвайский нападающий «Пари НН» Босельи рассказал, почему решил приехать играть в Россию

Уругвайский нападающий «Пари НН» Босельи рассказал, почему решил приехать играть в Россию
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Уругвайский нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи, который является лучшим бомбардиром своей команды в текущем сезоне, объяснил, почему решил перебраться в Российскую Премьер-Лигу.

— Почему решил приехать играть в Россию?
— Я играл в Португалии, когда на меня вышел «Пари Нижний Новгород». Они предложили очень хороший проект, и я решил попробовать.

— Были ли у тебя другие предложения от российских клубов?
— Честно, не знаю. Думаю, лучшее предложение было от «Пари НН». Рад, что так всё сложилось, — сказал Хуан Босельи в беседе с эксклюзивной корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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