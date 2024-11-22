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Непомнящий: у «Спартака» атака лучше обороны — это поможет в матче с «Локомотивом»

Непомнящий: у «Спартака» атака лучше обороны — это поможет в матче с «Локомотивом»
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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 23 ноября, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» готов играть и с командами, у которых оптимальный состав. С другой стороны, «Спартак» — непредсказуемая команда. Всё-таки красно-белые сильны атакой. У них атака лучше обороны — может быть, это поможет в матче с «Локомотивом». Всё равно я не вижу фаворита в этой встрече. Игра на три результата», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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