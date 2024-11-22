Непомнящий: у «Спартака» атака лучше обороны — это поможет в матче с «Локомотивом»

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 23 ноября, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

«Локомотив» готов играть и с командами, у которых оптимальный состав. С другой стороны, «Спартак» — непредсказуемая команда. Всё-таки красно-белые сильны атакой. У них атака лучше обороны — может быть, это поможет в матче с «Локомотивом». Всё равно я не вижу фаворита в этой встрече. Игра на три результата», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.