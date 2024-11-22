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Карпин: я и Мостовой не обыграли бы Бруней, Александр и с ветеранами-то не играет

Карпин: я и Мостовой не обыграли бы Бруней, Александр и с ветеранами-то не играет
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова бывшего футболиста «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового, который заявил, что национальная команда России обыграла бы Бруней и с ним в составе.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Не согласен! Мы не обыграем Бруней. Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это всё не так», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между сборными России и Сирии. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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