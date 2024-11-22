Лучший бомбардир «Пари НН» оценил свои шансы попасть из России в сборную Уругвая

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи оценил свои шансы попасть в сборную Уругвая из чемпионата России. Он привёл в пример других игроков из Российской Премьер-Лиги, которые вызываются в уругвайскую национальную команду. Поэтому Босельи не исключает своё попадание в сборную.

«В РПЛ есть парни, которые уже играют за сборную Уругвая, — Маричал, ребята из «Краснодара». Надо продолжать работать и показывать, на что я способен, чтобы у меня тоже был шанс попасть в сборную. Представлять свою страну — мечта любого игрока», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.