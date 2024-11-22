Андрей Аршавин: «Зенит» должен быть олицетворением Петербурга

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о чемпионском титуле санкт-петербургской команды в 1984-м. Напомним, в 1984 году «Зенит» впервые в истории выиграл чемпионат СССР по футболу.

«В 84-м году мне было всего три года. Но, кажется, я был на предпоследнем матче чемпионского для «Зенита» сезона — меня папа отвёл. Помню толпу народа, которая стояла на балконе СКК. Все кричали: «Зенит»! «Зенит»! «Зенит»! В Доме книги я, слава богу, не в первый раз — я здесь книжки в своё время покупал. Здорово, что всё это проходит на фоне Казанского собора. «Зенит» как раз должен быть олицетворением Петербурга, как и этот собор», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Вчера «Зенит» организовал студию в Доме книги в честь 40-летия первого чемпионства.