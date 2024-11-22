Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: я должен был покинуть «Спортинг»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал об уходе из лиссабонского клуба «Спортинг».

«У меня уже были переговоры с клубами, так что это было нормально, но в то время я чувствовал, что там — моё место, что это был правильный клуб в правильное время для меня. Было трудно покинуть «Спортинг», но я должен был это сделать», — приводит слова Аморима Sky Sports.

В ноябре 2024 года стало известно, что Рубен Аморим станет главным тренером «Манчестер Юнайтед», контракт тренера действует до июня 2027 года с функций дополнительного продления на сезон. Английский клуб выплатил «Спортингу» € 11 млн за Аморима и тренерский штаб.