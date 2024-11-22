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Аршавин: чемпионство «Зенита» в 2007 году отмечали так, как больше не отмечали никогда

Аршавин: чемпионство «Зенита» в 2007 году отмечали так, как больше не отмечали никогда
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил, как сине-бело-голубые отмечали завоёванной в 2007 году чемпионский титул.

«Чемпионство 2007 года отмечали так, как больше не отмечали, наверное, никогда. Когда мы ехали по Невскому проспекту, видели огромные толпы людей. Народу было так много, что я даже потерялся на площади Победы. Это был большой праздник, эмоции. Люди этого ждали 23 года — после «Зенита»-84. В 2007 клуб всё еще ассоциировался с той командой, с теми игроками, с тренером Садыриным. Думаю, что только болельщики, которые выходили тогда на улицу, могут описать, что чувствовали и переживали в тот момент», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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