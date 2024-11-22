Агент Раньери: «Рома» перешла от Особенного тренера к нормальному

Пьетро Киоди, являющийся агентом главного тренера «Ромы» Клаудио Раньери, рассказал о переговорах с римским клубом

«Мы говорили часами, Клаудио объяснял свою точку зрения. «Рома» перешла от Особенного (Special One — прозвище экс-тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. — Прим. «Чемпионата») к нормальному. У нас было чёткое ощущение, что владельцы хотят сделать что-то великое для «Ромы». Между Клаудио и президентом сразу же возникла большая искренность. Когда все встают из-за стола переговоров довольными, значит, я достиг своей цели как агент. Я был действительно впечатлён отношениями Дэна Фридкина со своими детьми, он постоянно спрашивал их мнение по разным вопросам, и все были очень уважительны с Клаудио», — приводит слова агента Football Italia.